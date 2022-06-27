Laura Zapata dio el último adiós a su abuelita Eva Mange.

Con 104 años de edad, Doña Eva Mange Márquez abuelita de Laura Zapata y Thalía, falleció en calma y en compañía de sus seres más queridos.

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La actriz compartió con los medios de comunicación presentes en el panteón Francés de la Ciudad de México su sentir ante la partida de la que ella siempre consideró su mamá.

Es un momento bien difícil para mí y para la familia, es un momento triste, estoy despidiendo a mi mamá Eva, pero quiero decirles que se fue llena de amor, se fue en mis brazos, se fue en los brazos de mi hijo Patricio, también. Muy contenta, muy feliz, muy llena, llena de amor y acompañada como sé que ella lo hubiera querido y estoy muy satisfecha de haber cumplido con ella, hasta el último momento

Estoy alegre por ella, porque ya dejó de sufrir, porque ya su cuerpo estaba muy cansado, es un momento muy difícil, muy fuerte que en tus brazos expire alguien que amas. Sus últimas palabras fueron: ‘Laura Zapata’

Ante la pregunta de si alguna de sus hermanas, Federica, Gabriela o Ernestina Sodi, habían acudido a dar el último adiós a Doña Eva, Laura respondió.

Estuvo en el momento en el hospital, donde mi abuela nos dejó, estuvo también su tátara nieta. Entonces, estuvo su nieta, mi hijo

Thalía estuvo al pendiente de su abuela en todo momento.

Quién se mantuvo al pendiente hasta el último momento del estado de Doña Eva, fue Thalía.

Inmediatamente que decidí llevarme a mi abuela al hospital, que fue el jueves porque ya notaron un desequilibrio en su ritmo cardíaco, en su oxigenación, en todo. Decidí llevármela y, por supuesto, se lo comuniqué a Thalía, por supuesto que ella estuvo en contacto conmigo. Yo la puse en altavoz, porque pues siempre hay que amar y decir lo mejor cuando la gente se está despidiendo, la puse en alta voz, le dijo unas palabras muy lindas a nuestra abuela y bueno, pues en el momento en que mi abuela expiró, también se le comunicó

Este domingo, Doña Eva fue cremada tal y como era su deseo y las cenizas permanecerán en casa de Laura.

Sí, mi abuela decía que ella quería ser cremada, ella no quería ser enterrada. Por lo pronto, me las voy a llevar a mi casa porque no sabemos si las vamos a ir a dejar a La Paz, Baja California o aquí me voy a quedar con ellas

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El velorio se llevó a cabo a puerta cerrada, aunque entre los asistentes pudimos captar a Abril y a Mario Moreno del Moral, quienes mantienen una estrecha amistad de años con Laura.

