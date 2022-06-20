Lupillo Rivera celebra que desestimaran demanda contra Pedro Rivera.

Don Pedro Rivera logró limpiar su reputación de la demanda que por acoso sexual y maltrato laboral le fincó Fabiola Ávalos, quien fuera su empleada en Cintas Acuario por casi 20 años.

El patriarca de la familia Rivera resultó inocente de dichos delitos el pasado viernes, cuando a su salida de la Corte Superior de Los Ángeles, pudimos hablar con él.

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Muy bien, muchísimas gracias por asistir a este evento tan vergonzoso, maldito sea el que quiere obtener un beneficio del dolor y la vergüenza de alguien, porque este evento fue una vergüenza

Sí, así es que me siento muy feliz. Los últimos nervios que sentí, fue al final porque yo no sabía cómo iba actuar el jurado

Pero, tan contento estaba que hasta una canción entonó a propósito del Día del Padre.

Lupillo Rivera acompañó a su padre e n todo momento durante el proceso.

Don Pedro, estuvo acompañado en la corte por casi todos sus hijos, aunque Lupillo Rivera fue uno de los más asediados por la prensa, frente a la que refrendó la inocencia de su padre.

Lo felicité pero, yo creo que no necesitaba que lo felicitara porque, pues son cosas que yo sé que mi papá nunca haría. Pues que bueno, fíjate que nosotros a la familia de ella la tratamos súper bien, vivieron en la casa de mi jefa sin renta muchos años, un pariente de ellos falleció y mi hermana Jenny los ayudó, muchas cosas hicimos con ellos y que bueno que hay justicia y que bueno que la justicia más grande que existe es la justicia de Dios y hay Dios dirá cómo les irá a ellos más adelante. Toda la gente, ya ves que quiere sacar dinero

Mientras se llevaba a cabo la audiencia, la familia Rivera recibió una buena noticia, Jenny Rivera tendrá su estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

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