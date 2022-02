FOTOS | ¡Doris del Moral es la nueva integrante del equipo azul!

¡Bienvenida a Exatlón All Star!

También participó en la cuarta temporada Titanes vs. Héroes.

Y aunque no ganó, se llevó lo mejor, el corazón y cariño de la gente.

Además, dejó claro que eso no se podía quedar así.

A la ceremonia de apertura de Exatlón All Star.

Su salud no le permitió quedarse a competir.

Nuestra querida Macky no logró quedarse en Exatlón All Star,

Luego de que Macky quedara fuera de la competencia debido a problemas de salud, ¡Doris “Power” tomó su lugar! Te contamos.

Doris es la nueva integrante del equipo azul, queda como suplente de Macky.

Hace unos días, comenzó la aventura más épica de la televisión mexicana, la sexta temporada de Exatlón , la temporada más grande de todos los tiempos, ¡All Star! En donde compite lo mejor de lo mejor de las emisiones pasadas. Y es que están participando campeones, subcampeones y terceros lugares, ¡el nivel está que arde!

Nuestra querida Amazona, al ser subcampeona de la primera temporada, fue convocada a esta nueva aventura. Atendió con mucho amor y emoción al llamado, ¡pero lamentablemente no pudo quedarse a disfrutar y competir con sus amigos! Pues luego de una intensa quinta temporada,de 23 semanas de darlo todo en la competencia, su salud no está en las mejores condiciones... Así que tuvo que irse el primer día de competencia, no sin dantes decir que mandarúa a uno de los mejores elementos azules para que fuera su suplente.

¿Y quién mejor que Doris? Que tiene pasión, fuerza, buen tino, energía, buena vibra y todo lo que caracteriza a un azul. Te contamos todos los detalles en las fotografías . Checa la galería completa.