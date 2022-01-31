FOTOS | Te compartimos los mejores memes del estreno de Exatlón All Star.

Sin duda, cuando se trata de diversión, los mexicanos somos los mejores, ¡hasta para burlarnos de nosotros mismos! A todo le encontramos el humor, ¿a poco no? Y algo que se ha convertido en parte de nosotros, (y no, no hablamos de los albures), ¡son los memes! Y es que somos capaces de hacer un meme en absolutamente todas las situaciones que nos podamos imaginar, ¡y hacerlos en segundos!

¿Por qué hablamos de memes en la página de este reality? ¡Porque son justamente estas publicaciones divertidas las que nos hacen tendencia en redes sociales día con día! ¡Todos nos encantan! Algunos son de humor negro, otros tiernos, otros más “manchados”, pero todos los valoramos, pues le dedican tiempo a esta gran aventura, Exatlón México.

Aquí les presentamos los mejores memes del primer episodio de Exatlón All Star ¡Les agradecemos su pasión y amor por este programa, el número 1 de México por ustedes! ¡Chequen todos, en una de esas está el suyo por ahí! Son los fans más apasionados e intensos, ¡y los amamos!

