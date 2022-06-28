Dulce reveló que compartió el escenario con Yrma Lydya.

El asesinato de la joven cantante Yrma Lydya Gamboa, presuntamente a manos de su esposo Jesús 'N' estremeció a la opinión pública, pero más aún a su círculo cercano quienes siguen sin dar crédito ante esta tragedia.

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Una de ellas, es Dulce la cantante quien compartió con Yrma Lydya el escenario en la última gira de Grandiosas.

Ella vino a todas las fechas de Grandiosas, ya había venido antes, pero en esta gira, Hugo la invitó porque la quería apoyar, quería darla a conocer, era una muchacha jovencita, muy bonita, con un cuerpazo; era como una Miss

Dulce, recuerda como unos días antes del fatal desenlace, recibió en su casa a Yrma Lydya y a su madre Doña María Jiménez.

Yo, las invito a mi casa, la tarde del 7 de junio, estuvieron aquí las dos, platicamos mucho, estuvimos juntas como 8 horas. Vino con su mamá, me trajo un ramo de flores blancas, muy bonito y agradeciéndome. Luego, nos fuimos a comer

Dulce, también compartió alguna vez con Jesús 'N', esposo y presunto asesino de Yrma Lydya.

Fíjate que sí, nos invitaron a cenar una noche, estuvimos María Conchita, Hugo y yo y pues el señor hablaba de que él quería ayudar, que él quería hacer todo, poner todo de su parte para que ella logrará su sueño. Por las diferencias de edades, él quería irse de este mundo dejándola sólida, dejándola realizada, o sea, nada que ver con lo que pasó después

Entonces como que no embona, solo ellos saben, verdad, lo que pasó, solo ellos saben

Dulce nunca percibió violencia en la relación de Yrma Lydya.

Pero, acaso vislumbro algún indicio de violencia entre la pareja, dado que ha salido a la luz que Yrma Lydya ya lo había denunciado por violencia en diciembre pasado.

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