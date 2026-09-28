OFICIAL: Se revelan los nombres de los PEONES de la cuarta semana de La Granja VIP

Es oficial, durante este cuarto domingo de La Granja VIP se ha dado a conocer que Carlos Trejo, Ivonne Montero, Pablo Montero y Azalia Ojeda "La Negra" son los cuatro Peones de la cuarta semana, esto significa que cada uno de ellos perderá automáticamente algunos privilegios y por el contrario, deberán asumirán responsabilidades muy importantes.

¿Cuál es el rol de un Peón dentro de La Granja VIP?

En La Granja VIP hay distinción entre dos personas; los Granjeros y los Peones; estos últimos son los encargados de hacer las labores más complejas y pesadas dentro de La Granja algunas de las actividades con las que deben cumplir es ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Por otro lado, deben hacer el desayuno para todos sus compañeros; por ende, tienen que despertarse antes que los demás. Son los encargados de lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana y dar vueltas al molino.

Ahora bien, esto no se acaba aquí ya que no pueden consumir lo que ellos quieran debido a que su alimentación se reduce a una elección específica de alimentos que tienen permitido comer. Además de esto tienen condiciones diferentes a los Granjeros para dormir ya que los Peones lo hacen en el granero además de que se bañan al aire libre e incluso tienen un baño distinto al de los Granjeros.Ahora bien, si por alguna razón los Peones incumplen con lo establecido tendrán grandes consecuencias ya que una de ellas es que disminuye el presupuesto semanal con el que cuentan para realizar compras como la despensa, algo que sin duda afecta a todos dentro de La Granja.

¿Cómo votar para salvar a uno de los nominados en La Granja VIP?

El papel del público es muy importante ya que este tiene la posibilidad de elegir salvar a uno de los nominados de La Granja VIP. Es importante que esté atento a las Galas ya que solo a través de la transmisión en vivo es cuando Adal Ramones dice en qué momento quedan abiertas o cerradas las votaciones.

Ahora bien, el proceso es sumamente sencillo ya que lo único que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro tendrás que dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo, automáticamente te aparecerá el nombre de los nominados y deberás votar por el que quieras salvar. Tendrás un total de 10 votos para repartir. Por otro lado, también puedes hacer esto dando CLICK AQUÍ.