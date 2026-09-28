Alfredo Adame arremete contra la Esposa de Carlos Trejo, luego de ser ELIMINADO de La Granja VIP Segunda temporada: “Eres una ignorante”

Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado de La Granja VIP y aunque varios de los Granjeros lo llamaron maceta por no involucrarse más ni dar contenido, afuera, su esposa y Alfredo Adame volvieron a protagonizar una fuerte pelea.

Cuando se anunció que Carlos Trejo dejaría La Granja, Adame, quien en esta segunda temporada funge como crítico, afirmó que el público lo había eliminado porque el cazafantasmas fue la maceta más grande que ha visto en su vida. "Nostradame no se equivoca nunca", dijo el ganador de la primera temporada al asegurar que él sabía que Trejo saldría.

A continuación, la esposa de Carlos Trejo habló y afirmó que se sentía feliz de que el cazafantasmas saliera y, sentenció: “lo que diga el señor, no me interesa” en referencia a Alfredo Adame. "Creo que no demostró su profesión ni su neutralismo", y es que acusó el crítico de haber tomado partido y dañar la imagen de Trejo.

Adame no pudo quedarse callado y le dijo que no fue el único que consideró como una maceta al cazafantasma, mientras la esposa de Trejo le pedía que dejara de hablar, el crítico siguió: “claro que no te importa porque eres una ignorante, eso es lo que eres".

De inmediato Adal Ramones los detuvo y les dejó claro que, una vez que Carlos Trejo llegara al foro, podrían hacer comentarios, pero siempre con respeto.

¿Qué se dijeron Alfredo Adame y Carlos Trejo cuando este dejó La Granja VIP?

Aunque se esperaba una nueva pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, la salida del cazafantasmas de La Granja VIP fue muy tranquila. El tercer eliminado dio las gracias por la oportunidad y dejó en claro que él tenía la intención de mostrar a Carlos tal cual es y no al personaje.

Cuando Adal Ramones le preguntó si tenía algún mensaje para su némesis, es decir, Adame, el cazafantasmas únicamente respondió: "nada que ver, yo vengo a lo mío, vengo a hacer lo que tengo que hacer, hice lo que tenía que hacer" y dejó en claro que él no es una persona que busque problemas.

