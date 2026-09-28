“El más gallito” de La Granja VIP: ¿Qué ganó Rafa Mercadante y cómo lo utilizará?

Julio Camejo acusó a Rafael Mercadante de misógino, razón por la cual el conductor decidió encararlo el miércoles de Asamblea y lo hizo de tal manera que el público votó por él y lo nombró como "el más gallito" de la semana. Este domingo recibió su recompensa y conmovió a todos.

El premio que recibió Rafael fue reencontrarse con su mamá. El encuentro fue muy especial, el también actor se emocionó con la visita y recibió apoyo y consejo: "Te amo con todo el corazón y estoy orgullosa de estar aquí contigo", le dijo la señora Silvia.

Su mamá también le dejó un mensaje de toda la familia: "no está hablando solamente tu madre, está hablando tu amiga, tu confidente, tu fan número uno para recordarte que te crió una persona muy fuerte, mi madre, y gracias a su fortaleza hemos podido lograr muchas cosas, hemos enfrentado la vida".

La señora le dio también un poderoso consejo: "las palabras tienen poder". Le recordó además que tiene que cuidarse por su cirugía de cadera y le pidió que siga firme, "ten cuidado, que siempre sea la fortaleza por delante de todo lo que dices y de todo lo que haces. Te extrañamos, te extrañan tus hijas y te queremos con todo el corazón".

Por esto Rafael Mercadante fue nombrado El más gallito

El pasado miércoles de Asamblea Rafael Mercadante nominó a Julio Camejo y le advirtió que no lo conoce porque entre su grupo de amigos solo tiene gente que admira y es inteligente.

El conductor le recordó que antes de ingresar a La Granja VIP Camejo le llamó y le pidió que hicieran equipo para enfrentar a los influencers en el reality, pero una vez adentro, lo hizo ver como una persona falsa.

También le reclamó el haberlo llamado misógino, "tú no me conoces porque llevo dos semanas aquí". Mercadante continuó y lo llamó lame botas y le recordó que, durante el reto para ser capataz hizo trampa.