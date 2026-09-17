Pascal salva a Granjera de la nominación, pero CONDENA a otra directamente

Durante el segundo miércoles de Asamblea, cinco de los granjeros votaron por Niurka quien pasó de inmediato a la tabla de nominados. Sin embargo, hubo un empate entre Mónica Escobedo y Bebeshita, por lo que la decisión final quedó en manos de Pascal Nadaud.

Esta semana Pascal funge como capataz, por lo que tuvo que elegir entre las dos granjeras que habían acumulado cuatro nominaciones cada una. Decidió salvar a Bebeshita y Mónica Escobedo quedó nuevamente en riesgo de salir de La Granja el próximo domingo.

Pascal Nadaud explicó las razones por las cuales votó en contra de Mónica Escobedo

Cuando Adal Ramones preguntó a Pascal cuál sería su decisión como capataz, dijo que se mantendría congruente e iría por Mónica Escobedo y es que para ella fue su voto inicial.

Cuando la nominó le dijo frente a frente que, a diferencia de otros de sus compañeros, no sintió que la comediante tuviera iniciativa ni trabajara lo suficiente.

Añadió que no tiene ningún tema contra Mónica a nivel personal, pero que gracias a su papel de capataz podía juzgar las actividades dentro de La Granja y, aunque la comediante trabajó, no hizo más que lo necesario.

Por su parte, Mónica le dijo que tomaba la nominación como un aprendizaje, que trabaja, suda y hasta se pone roja, pero no le gusta alardear. “Trataré de ser más escandalosa con lo que hago, porque lo que hago me gusta hacerlo aunque nadie me vea, pero voy a tratar de llamar más la atención para que veas que si estoy haciendo cosas".

Así quedaron las nominaciones en la segunda Asamblea de La Granja VIP

Tras el martes de Nominación y el miércoles de Asamblea las nominaciones quedaron de la siguiente manera:

Manelyk González

Azalia Ojeda

Niurka

Mónica Escobedo

Además, esta semana hubo una sorpresa. Luego de que Mane ganara el reto de habilidad, se le concedió el huevo dorado que en esta ocasión le permitió realizar una nominación directa y señaló a Kevin Contreras Bicolor quien también forma parte de las personas que están en riesgo de salir el próximo domingo.

