En la Asamblea, Ivonne Montero acusó a Natalia Alcocer de haberla humillado en el pasado

En el miércoles de Asamblea Ivonne Montero nominó a Natalia Alcocer a quien acusó de haberla humillado cuando compartieron espacio en un reality anterior. Aunque ambas aseguraron que habían dejado sus problemas en el pasado, estos resurgieron en La Granja VIP.

Montero explicó que, aunque había sentido que ambas habían ingresado a La Granja VIP con una nueva historia, tras el juego de verdad o reto que sucedió la semana pasada los conflictos volvieron a encenderse.

Durante la dinámica, Kunno le pidió a Ivonne que besara a la persona que creía que podía ser un Judas dentro del reality. Montero besó a Natalia quien respondió desconcertada y tomó aquella acción como una afrenta.

Durante la Asamblea, a pesar de que Ivonne le explicó que la había elegido porque es a la única que realmente conoce, sintió que a partir de ese momento ya no pudieron volver a llevarse bien, pero le aseguró que no tiene ninguna intención de vengarse por los problemas del pasado.

Ivonne Montero no se quedó callada tras los polémicos dichos de Natalia Alcocer|ESPECIAL

Natalia Alcocer llama manipuladora a Ivonne Montero

Luego de que Ivonne Montero la nominara y le explicara las razones por las cuales lo había hecho, Natalia Alcocer aseguró que le había dado la oportunidad de volver a empezar, pero que la historia que ha contado la actriz no es verdad.

Natalia le aseguró que ella nunca le hizo daño durante el reality pasado. Sin embargo, Montero no le permitió hablar y afirmó que se reía de ella, se burlaba, le ponía apodos y la humillaba, “por eso fue que yo gané, porque ustedes solitos me coronaron".

Alcocer dijo que si bien quiso darle una nueva oportunidad, ya descubrió la manera de jugar de la actriz, “eres una manipuladora, yo no vengo a contar tu historia, no voy a ser el personaje que siempre te ayuda”.

Más tarde Natalia se dirigió a su público y afirmó que Montero está muy desesperada, “la veo con mucho miedo”. Compartió que tras el reality anterior mucha gente la juzgó, por lo que ya no está dispuesta a dejarse de nadie. “La diferencia entre Ivonne y yo es que ella sigue con el mismo juego de hace cuatro años, yo he madurado, he evolucionado, me quiero, me cuido y no me pongo en lugares donde no quiero estar”.

