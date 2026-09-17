Cómo tejer un exhibidor de moños y diademas a crochet para colgar en la pared de la recámara de tu hija

Si eres mamá de una pequeña niña y te encanta la idea de tenerla siempre bien peinada con sus bonitos accesorios como moños y diademas, puede que tengas un problema para organizarlos. Lo mejor de todo es que tú puedes crear tu propio organizador a crochet para tener todos en su recámara siempre a la vista y listos para que puedas elegir el más adecuado para cada día de la semana. Te contamos cómo puedes hacerlo.

También te puede interesar: Cómo tejer un dispensador de bolsas de plástico a crochet para mantener la despensa limpia y ordenada

¿Qué materiales voy a necesitar?

Primero hay que tomar en cuenta los materiales que vas a utilizar para crear tu propio organizador:



Un gancho de ropa que ya no uses

Hilo de algodón

Gancho para tejer

Tijeras

Aguja lanera

¿Cómo hacer un exhibidor de moños y diademas a crochet?

La idea es muy sencilla. Lo que debes hacer es un rectángulo; este deberá tener el ancho del gancho de la ropa y el largo que tú desees. Te debe quedar algo cuadriculado, para que de esta forma puedas acomodar los pasadores de los ganchos y sujetarlos a la cuadricula.

Otra gran idea es tomar varillas de madera y trenzar el estambre a mano para dejar unas barbillas cayendo para simular el cabello y de esta forma sujetar los moños. Esta idea es un poco más elegante, pero igual de útil.

|Pinterest Sherin woods



¿Dónde colgar el exhibidor de crochet?

La mejor idea es colgarlo en una pared cercana al espejo donde peinas a tu hija. Otra buena idea es guardarlo en el closet o detrás de la puerta para que los veas antes de salir. Un detalle importante es que lo coloques en un lugar accesible para que incluso tu pequeña pueda alcanzar el moño que más le guste y más quiera usar. Esto la invitará a comenzar a preocuparse por ella misma y consentirse con detalles que la hagan sentir más adorable.