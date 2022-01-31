Trasciende que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, sufrió un accidente automovilístico.
Eduin Caz, líder de Grupo Firme, habría sufrido un aparatoso accidente automovilístico que dejó su coche destrozado en la carretera.
Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, habría sufrido un accidente automovilístico y se encontraría hospitalizado, según informó Gustavo Adolfo Infante en su cuenta de Twitter.
Eduin Caz ni su equipo de trabajo han confirmado la noticia, por lo que se espera un comunicado oficial en las siguientes horas para saber si esta noticia que ha preocupado al medio grupero es cierta.
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Cabe recordar que los últimos meses han sido complicados para Eduin Caz, pues fue operado de una hernia hiatal; no obstante salió adelante satisfactoriamente.
¿Quién manejaba la camioneta de Eduin Caz?
Elisa Beristain y Javier Ceriani, conductores de Chisme No Like, se comunicaron a nuestro foro de Venga la Alegría para dar más detalles sobre el posible accidente de Eduin Caz.
“Tenemos de muy buena fuente, de parte de Isael Gutiérrez…. que afortunadamente Eduin Caz no se encontraba manejando la camioneta; se trataba de su tío Omar”, expresó Beristain a VLA.
“El tío se encuentra fuera de peligro y no fue nada serio a pesar de lo aparatoso de cómo quedó la camioneta, que efectivamente es de Eduin. Gracias a Dios, el señor tío Omar se encuentra bien y estable”, continuó.
Por su parte, Javier Ceriani confirmó las palabras de Elisa Beristain.
Sí es el auto de Eduin Caz, pero nuestra información dice que él no estaba ahí
Están corriendo dos versiones, pero su equipo está muy hermético. Todo mundo está llamando a los publicistas y a su equipo
En breve más información...
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