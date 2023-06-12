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FOTOS | ¡Humildemente! Eduin Caz de Grupo Firme compra carriola de 100 mil pesos a su bebé.

Eduin Caz compra carriola de lujo para su tercer hijo, el bebé nació hace unos días, ¡y ya tiene carriola de 100 mil pesos! Te contamos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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