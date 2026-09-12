5 cortes de pelo corto que serán tendencia en otoño en mujeres de 60 años

El pelo corto no solo aporta comodidad en el día a día, sino también aporta mucha personalidad y estilo. Estas características hacen que sea la opción ideal para mujeres de 60 años y opten por estos cortes de pelo.

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Si en otoño quieres un cambio de look, te traemos las mejores opciones de cortes de pelo en los que puedes inspirarte. Son una gran opción para llevar estilo y elegancia a todos lados.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo?

Si quieres brillar el glass bob es tu opción

Este corte se caracteriza por su gloss por lo que tu cabello llevará todo el brillo. Se recomienda para mujeres mayores de 60 años porque van a irradiar luz. Este es un corte recto con acabado pulido e iluminación en las puntas.

El estilo en cuestión llega a la altura de la mandíbula y tiene un acabado muy liso, pulido y brillante.

El shag es un corte ideal para lucir bien

Aquí tenemos un corte que se basa en capas desfiladas de diferentes longitudes. En cabello corto rizado, luce espectacular. Cabe destacar que la hidratación es importante al igual uqe la definición del rizo.

El corte soft shag que equilibra las facciones de los rostros cuadrados|Pinterest

El wolf cut es perfecto para un hairlook fresco

Por aquí nos encontramos con un corte de pelo inspirado en los años setenta. A su vez agrega toques ochenteros gracias a su toque mullet, es este corte wolf. Es un estilo atrevido y lleno de capas que brindan textura despeinada con gran carácter.

Pixie texturizado para comodidad

Otra opción que puedes utilizar es el pixie que este otoño tendrá un toque texturizado con volumen, capas y cierto aire desenfadado.

|Imágenes de Pinterest

Corte de pelo bixie

Por último, tenemos el corte bixie que combina la suavidad de un bob con la forma y el movimiento de un pixie mientras construye un hairlook. Se mantiene el volumen de la coronilla y el largo del ya clásico corte bob, que queda genial en mujeres de cualquier edad.

¿Por qué se recomienda el pelo corto?

Si bien no es una regla general, se recomienda el pelo corto en mujeres mayores debido a que brinda sensación de movimiento y volumen sobre todo porque el cabello con el tiempo comienza a volverse más fino.

Es más fácil de peinar y mantener. Además, los estilos cortos hacen que el rostro se vea más despejado y definido.

