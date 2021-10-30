¿Cuándo y dónde ver la muñeca de El juego del calamar en la CDMX?

Si eres fan de 'El Juego del Calamar' tendrás la oportunidad de conocer a la famosa muñeca más allá de los memes y los capítulos de la serie de Netflix, pues podrás apreciarla en una versión gigante en la Ciudad de México.

Por medio de las redes sociales oficiales del proyecto, se anunció la imponente llegada del juguete gigante con la leyenda: ¡Es enorme y ya está aquí!

La afamada muñeca de 'El juego del calamar' podrá ser admirada a partir del 29 de octubre en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México.

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La muñeca también podrá admirarse en Monterrey

Para beneplácito de los fanáticos de la serie de Netflix que habitan en Nuevo León, les tenemos una buena noticia, pues también podrán disfrutarla.

Será a partir del 30 de octubre cuando la muñeca de 'El juego del calamar' llegará a la Alameda ‘Mariano Escobedo’ en Monterrey.

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