Este es el error que nadie notó en la tercera temporada de You de Netflix.

'You' ha sido una de las series más exitosas de Netflix; no obstante en el último capítulo de la tercera temporada hay un error que pasó desapercibido y que tiene que ver con el uso de las redes sociales.

La trama gira en torno a Joe Goldberg, un amable gerente en una librería que parece inofensivo, pero es un asesino serial que gusta de relaciones tóxicas con sus parejas.

En la tercera temporada, Joe y Love se convierten en padres; sin embargo en una escena crucial de la historia escribe una carta donde confiesa sus crímenes.

Exactamente en el minuto 27:30 del último capítulo, Love le escribe a Marianne haciéndose pasar por Joe; ahí es donde se puede ver la equivocación, pues la imagen de perfil que aparece junto a los mensajes enviados no es la del asesino serial, sino de otra persona.

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¿Por qué ocurrió el error en You?

No hubo explicación oficial de este error, pero quizás se trate de una imagen del actor un tanto distinta y que sea difícil de reconocer, o bien Love cambió la foto de perfil antes de escribirle a Marianne, quien está segura de estar hablando con el psicópata.

La exitosa serie estrenada por Netflix en 2019 rompió diversos récords, pues en sus primeras semanas en la plataforma de streaming fue vista por más de cuarenta millones de personas.

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