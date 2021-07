El poderoso mensaje desde Tokio de Simone Biles sobre su salud mental.

La deportista que revolucionó el mundo de la gimnasia artística habló abiertamente sobre los ‘demonios’ con lo que está luchando.

Simone Biles, cuatro veces medallista de oro, sorprendió al mundo al retirarse este martes de la final por equipos de la gimnasia femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ganaron las rusas.

La considerada mejor gimnasta del mundo abandonó la arena después de la prueba de salto, que hasta ese momento había alcanzado 13.766 puntos, la calificación más baja de su marca personal en unos Juegos Olímpicos.

“Después de la actuación que hice, simplemente no quería seguir. Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que la salud mental es más importante en los deportes en este momento. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos, y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos”, indicó Biles.

La joven de 24 años aseguró que la presión ha hecho que merme su confianza en sí misma: “Ya no confío tanto en mí misma. Quizás esté envejeciendo. Hubo un par de días en que todo el mundo te tuitea y sientes el peso del mundo”.

La gimnasta aseguró que hay veces que hay que dar un paso atrás: “No quería salir y hacer algo estúpido y lastimarme. Siento que muchos atletas que han hablado al respecto sobre la salud mental realmente han ayudado. Es algo muy importante, son los Juegos Olímpicos, pero al final del día no queremos que nos saquen de allí en una camilla”.

Pese a que Biles es la gimnasta estadounidense más exitosa de todos los tiempos y ganadora de cuatro medallas de oro y un bronce en Río 2016, sus logros no solo se ciñen al ámbito deportivo, pues ha sabido reponerse de las adversidades como una infancia complicada marcada por una mamá drogadicta y un escándalo sexual en el equipo de gimnasia de Estados Unidos.

Biles tenía tan sólo tres años cuando los servicios sociales de su ciudad natal Ohio, tuvieron que intervenir para rescatar a cuatro hijos de Shanon Biles, una madre alcohólica y drogadicta.

“Cuando era más pequeña me preguntaba qué habría sido de mi vida si no hubiese pasado nada de esto. A veces todavía me pregunto si mi madre biológica se arrepiente y querría haber hecho las cosas de manera diferente, pero evitó plantearme estas preguntas porque no las tengo que responder yo”, aseguró la atleta.

Además de luchar contra las adversidades cuando era pequeña, Biles vivió otra experiencia terrible que la puso a prueba. En enero de 2018, Simone reveló que había sido víctima de abuso sexual, por el médico del equipo estadounidense de gimnastas Larry Nassar.

"Últimamente me he sentido quebrada y cuanto más trato de apagar la voz en mi cabeza, más fuertes son los gritos. Ya no tengo miedo a contar mi historia”, dijo a través de la campaña #MeToo.

“Yo también soy una de las muchas sobrevivientes que fueron objeto de abuso sexual por Larry Nassar”, escribió la joven deportista en una carta compartida vía Twitter.

Simone Biles aseguró que ese momento no iba a permitir que esa terrible experiencia doblegara su espíritu: “Me he prometido a mí misma que mi historia será mucho más grande que esto y prometo a todos ustedes que nunca voy a darme por vencida”.

Sobre su participación en Tokio 2020, Biles aún no descarta su participación en las competencias individuales: “Vamos a ver el jueves. Lo tomaremos día a día y veremos qué sucede”.