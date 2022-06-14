Sacerdote y monja renuncian a sus votos por amor.

En la actualidad las redes sociales se han encargado de darnos a conocer grandes historias que en otros tiempos no enteraríamos, este es el caso de una pareja que estaba viviendo un amor prohibido, se trata del romance entre un sacerdote y una monja.

La historia sucedió en Argentina, en especifíco en la Parroquia de la Provincia de Santa Fe en donde un sacerdote y una monja, de 26 y 22 años de edad respectivamente, se enamoraron profundamente.

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Su amor era tanto que ellos tomaron la decisión de renunciar a sus votos a la iglesia para poder vivir su amor y ser felices sin romper las reglas.

La increíble historia de amor de esta pareja de enamorados se encuentra cerca de salir a la luz en un libro que narra desde el principio todo lo que vivieron, el autor es el mismo exsacerdote que renunció a la iglesia, pero las cosas no han terminado, ya que lo que vivieron se encuentra en planes de llegar a la pantalla chica en una serie.

Así nació el amor entre el sacerdote y la monja en Argentina.

El padre de nombre Daniel Genovesi de 26 años y la monja Mercedes Tarragona de 22 se comenzaron a enamorar cuando coincidieron en la Parroquia de la Provincia de Santa Fe, de acuerdo con sus relatos todo comenzó sin que ellos se dieran cuenta, pues pensaban solo era una gran a amistad.

La primera en notar que estaba enamorada del sacerdote fue la monja, quien tomó la decisión de alejarse y renunciar a sus votos, por su parte el padre sentía la necesidad de seguir en contacto con ella, por lo que la invitaba a eventos de la iglesia.

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Al final, el sacerdote renunció a la iglesia, ahora la pareja tiene 31 años de casados con dos hermosas hijas.