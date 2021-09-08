Gasta sus ahorros en un CV gigante para conseguir trabajo; no lo llaman.

Un hombre llamado Chris Harkin gastó 11 mil pesos en el anuncio de su CV gigante, pero no lo llamaron para ningún trabajo, así que su inversión fue inútil.

El joven de 24 años recién egresado de la universidad se terminó sus ahorros tratando de conseguir trabajo desesperadamente con su currículum vitae para colocarlo como publicidad en la carretera, pues de esa manera lo verían miles de personas.

La idea surgió tras postularse en más de 300 trabajos en una semana y no ser llamado para alguno, por eso creo una nueva idea de ofrecer sus servicios.

“Por favor, contráteme. Experiencia como escritor y creador de contenido”, se lee en la publicidad del chico.

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Joven reconoció que fue una acción desesperada

En entrevista con el medio británico Metro, Chris Harkin dijo tener sentimientos encontrados por su acción tan original que no tuvo frutos.

“No estoy seguro si recomiendo hacerlo, creo que fue algo desesperado de mi parte”, lamentó el joven.

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