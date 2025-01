Elisa Vicedo nombró nuevos abogados en el caso contra Eduardo “N”

Elisa Vicedo no se da por vencida tras su lucha de casi 7 años con tal de ver tras las rejas a Eduardo “N”, a quien denunció por violación. Aunque, para ello, haya tenido que cambiar de abogados, tal como anunció el día de ayer luego de tener una audiencia más del caso.

¿Qué dijeron los nuevos abogados de Elisa Vicedo?

“Somos los nuevos asesores jurídicos de Elisa. Tuvimos una audiencia intermedia, la defensa ofertó peritos para lo cual nos dan el derecho de contradicción, contratar nosotros consultores técnicos; para poder controvertir lo de la defensa tenemos nueva fecha, el día 13 de febrero a las 11 de la mañana”.

Elisa Vicedo y Eduardo “N” por fin estuvieron frente a frente [VIDEO] Vuelven a diferir audiencia entre Elisa Vicedo y Eduardo “N”, este último se escabulló para evadir a la prensa a la salida. Elisa viajó desde Canadá.

“Es la etapa indicada para ofertar pruebas, había habido deficiencia de parte de la Fiscalía y de los asesores jurídicos anteriores, esto en las audiencias pasadas el juez lo hizo notar y Elisa decidió contactarnos y contratar nuestros servicios”, dijo el nuevo abogado de la actriz.

¿Se reclasificó el delito de Eduardo “N”? Y, aunque lamenta que, justamente, debido a la ineficiencia de su anterior defensa, el delito que podría recaer en Eduardo “N” pasó de ser violación agravada a violación simple, Elisa no descansará hasta encontrar justicia.

“Vamos a hacer 7 años de una lucha por justiicia. Soy una sobreviviente y estoy segura, 100 por ciento segura, de que en este caso la justicia me lo va a dar. Tengo ahorita una asesoría jurídica en la cual puedo confiar 100 por ciento”, aseveró Elisa Vicedo.

“El delito es cárcel, violación. Esto fue por violación agravada que después se fue a violación simple por una deficiencia de mi abogada en ese momento y por eso es que hoy estamos yéndonos al 13 de febrero”.



“A todas las víctimas allá afuera, fíjense quién es su defensa. No estoy hablando mal de los defensores que me han defendido, simplemente fíjense bien porque hay muchos que no conocen al 100 por ciento el código o no empatizan con la víctima”, finalizó Elisa Vicedo.