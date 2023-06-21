“Nadie se debería sentir amenazado por mí": Jimena Longoria confiesa cómo la recibieron sus compañeros de VLA.

Hace un par de semanas, nuevos conductores se integraron al elenco de Venga La Alegría, entre ellos nuestra querida Jimena Longoria, quien desde los primeros días ha logrado conquistar el corazón de millones de fans.

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La nueva conductora reveló en un nuevo episodio de ‘De Lo UNO Se Entera’ con Carlos ‘Chicken’ Muñoz, el gran recibimiento que ha tenido de sus compañeros.

¿Cómo ha sido el recibimiento de Jimena Longoria en VLA?

Uno de los grandes retos para Jimena Longoria, fue llegar a un espacio en donde los conductores ya están establecidos y se conocen desde hace mucho tiempo.

La verdad, me han tratado muy bien y creo, también es la forma en que yo entré, llegué muy ‘Vengo a aprender, que ustedes me enseñen, dónde me pongo, me explicas, me ayudas’, no llegué a ‘Déjame te quito el trabajo’, creo que soy muy diferente a las que están ahí, no sería competencia para nadie

Jimena aseguró que nadie tiene por qué competir, ya que cada uno tiene cualidades que los hacen únicos.

Nadie se debería de sentir amenazado por mí, porque cada quien sus cosas

Sin embargo, no fue la única en llegar al matutino más popular de las mañanas, por lo que habló antes con Kike y Luz Elena, pues iban a ser los nuevos en un grupo de conductores y amigos que ya tienen mucho tiempo juntos.

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