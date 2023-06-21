¡Cómo subir 100 mil seguidores en una noche! Don Picazo revela su secreto.

En la actualidad muchas personas esperan tener la oportunidad de volverse virales en el menor tiempo posible, pero en muchas ocasiones eso llega de la forma menos esperada. Así fue el caso de Don Picazo, quien narró su historia en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’.

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Nuestro querido Carlos ‘Chicken’ Muñoz, siempre tiene el toque para hacer las preguntas indicadas.

¿Cómo logró ser tan popular en las redes sociales?

Don Picazo nos reveló uno de sus grandes secretos para poder volverse viral en las redes sociales, donde todo fue parte de una casualidad, pero demostró que la cocina y la fama no están peleadas.

Realmente, fue una casualidad, tiene siete meses que ando en este mundo, tenía mi restaurante que fue toda una barbaridad, porque abrimos en pandemia, vamos a arriesgarnos. Por noviembre del año pasado, empiezo con el streaming, me metí mucho en este tema de que si quieres pegar o algo tienes que hacer algo todos los días, tienes que subir todos los días

Entonces, empecé a subir a Tiktok, toda esta parte de pequeños clips, un día no hice streaming, por lo que tú quieras, pero tenía el restaurante y le dije a Roco ‘Sabes qué, vamos a grabar una hamburguesa de pollo’, porque en unos streamings anteriores había criticado una hamburguesa de alguien famoso

Empezaron a caer los primeros haters, pero haters de que yo tenía 30 seguidores, no era nadie, le digo a Roco ‘Vamos a cocinar nuestra hamburguesa’, la subimos y eso fue lo que reventó, a la gente le gustó el hecho de responder a estos haters, pero con acciones

Ese momento fue el que cambió su vida para siempre, pues se volvió tendencia en las redes sociales y actualmente, es una de las personalidades preferidas.

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Eso le gustó a la gente, ese día en la mañana tenía 30 seguidores, me fui a dormir con 25 mil, el video ya había llegado a un millón de reproducciones, al día siguiente llegamos a los 100 mil…