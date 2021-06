Emir Pabón se reencuentra con su esposa Stefanía de Aranda. (FOTOS)

El cantante Emir Pabón reapareció en sus redes sociales luego que su esposa fuera sometida a una riesgosa cirugía. Stefanía de Aranda permanecía internada en terapia intensiva desde el 11 de junio, cuando la pareja sufrió un accidente de tránsito; ella, con un embarazo de seis meses.

El pasado viernes 25 de junio, luego de estar más de dos semanas internada en terapia intensiva, pudo finalmente ser operada de una de las lesiones que le ocasionó el accidente. Hasta el momento, no había podido ser intervenida por la delicada situación de salud que atravesaba, además de tener que luchar también por la vida de su bebé.

“Hoy es un día muy feliz y de agradecimiento a DIOS por el amor y misericordia que tiene con mi esposa, con nuestro hijo, conmigo principalmente con mi esposa que la ha pasado muy mal, la vida te da enseñanzas como esta que en un abrir y cerrar de ojos tu vida puede cambiar”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram junto con una foto en la que se ve tomando la mano de su esposa.

Te puede interesar: Emir Pabón pide oraciones para su esposa y bebé que están graves.

A su vez, Emir continuó reflexionando: “Pensé cuando ocurrió el accidente que sería el fin y que no volvería a ver a mi esposa, que no conocería a nuestro hijo, que no vería más a la familia, a mis padres y todos los que nos quieren, hoy que agarro la mano de mi esposa y veo el milagro de DIOS, siento mucho sentimiento y a la vez felicidad por que estoy casado con la mujer indicada, la mujer que DIOS me puso en mi camino para ir de la mano toda la vida, es una guerrera y nuestro bebe también”.

El cantante escribió también que de ahora en adelante se propondrá “no perder el tiempo jamás porque el tiempo ya no regresa”. “Lo más importante y hermoso es simplemente VIVIR cada segundo, cada instante, hoy porque que mañana no sabemos que ocurra”, agregó.

Emir se mostró sumamente alegre luego de que su esposa pudiera, tras más de 20 días, salir de terapia intensiva y haber superado una difícil cirugía. “Después de todo lo que nos decían los doctores que podría complicarse la operación, simplemente salgo con un agradecimiento a DIOS INFINITAMENTE y a toda la gente que de corazón ha rezado por nosotros porque es un milagro de DIOS y una segunda oportunidad”.

Finalmente, el artista tuvo muchas palabras de agradecimiento para Dios y mostró una gran fe y pidió a todos que sigan rezando por la pronta recuperación de su esposa. “Confío plenamente en Dios, les pido sigamos orando para que la recuperación de ambos principalmente de ella sea favorable en los siguientes días, puedo decir que amo con todas mis fuerzas a Dios, amo a mi esposa con toda mi vida y fuerzas, amo a nuestro futuro hijo con todo mi corazón y vida, amo la oportunidad de vivir, amo a la familia y a todos los que siguen orando por nosotros”, finalizó.

También te puede interesar: Rey Grupero hace polémica promesa a su novia. ¿Y Cynthia Klitbo?