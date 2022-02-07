Así puedes crear emojis con tu cara en WhatsApp.
Te decimos las formas más sencillas de lograr tener un emoji de tu cara para poderlo compartir con tus amigos en WhatsApp.
WhatsApp se ha convertido en una de las redes sociales más usadas del mundo entero, pues su facilidad y practicidad la han convertido en una de las preferidas por millones de personas.
Otra de las cosas que los fans de WhatsApp aprecian mucho son las constantes actualizaciones que siempre sorprenden a sus usuarios, ya que en medida de lo posible te dan la oportunidad de personalizar tu aplicación.
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WhatsApp tiene nuevos emojis personalizados
La plataforma de mensajes instantáneos te permite mandar videos, fotos y archivos, todos ellos los puedes acompañar de divertidos emojis de todo tipo.
Pero WhatsApp tiene una nueva sorpresa para sus usuarios, ya que desde ahora podrás crear un emoji mucho más personal que puede retratar algunos rasgos de tu personalidad.
¿Cómo crear un emoji de tu rostro en WhatsApp?
La divertida función ya se encuentra disponible en varios equipos, por lo que a continuación te explicamos paso a paso para que logres tener tu emoji de tu cara:
-Abre WhatsApp y dirígete a cualquier conversación.
-Cuando actives tu teclado, verás los tres puntitos.
-Toca el botón y se abrirá una opción para poder añadir stickers con tu cara.
-Escanea tu cara y listo, ya habrás creado emojis con tu cara de una forma sencilla.
-Cuando finalices, en tu teclado habrá una opción para usar tus emojis en WhatsApp.
Esto solo aplica para los modelos de iPhone y algunos Samsung, pero no te preocupes, existe la posibilidad de que logres tu emoji personal por medio de una aplicación alterna.
La opción es usando Bitmoji, aplicación que se encuentra en Google Play y es gratis, aquí te decimos los pasos que tienes que seguir para lograrlo:
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-Descarga la aplicación para crear emojis de WhatsApp.
-Llena los datos que te solicite, toma de fotografía, para que se pueda generar tu emoji. En este paso tu rostro será escaneado.
-Diseña tu emoji personalizado y con tus accesorios preferidos.
-Lo único que te falta por hacer es seleccionarlo, para que se despliegue un menú y elegir la aplicación donde quieres usarlo, como WhatsApp.