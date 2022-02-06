¿Cómo hacer para no aparecer en línea en WhatsApp?

En la actualidad las redes sociales se han convertido en parte fundamental de nuestra vida, pues nos sirven para todo lo que hacemos y nos mantienen en constante comunicación; una de ellas es WhatsApp.

Esta red social se ha convertido en una de las más populares, ya que su fácil uso y velocidad la han hecho una de las más usadas en el mundo.

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Recordemos que además de permitir mandar mensajes de texto, la plataforma ha tenido varias actualizaciones que te brinda la oportunidad de mandar videos, fotos y hacer videollamadas desde cualquier parte del mundo.

¿Cómo evitar que todos sepan que estás en línea en WhatsApp?

Una de las funciones más importantes para los millones de usuarios de WhatsApp, es la privacidad, por lo que conocer la siguiente función es fundamental para todos.

Te vamos a revelar un sencillo paso que te va a permitir seguir en línea leyendo los mensajes, sin que las demás personas sepan que te encuentras disponible.

Una de las funciones más usadas en el mundo es WhatsApp Web, ya que es fundamental al momento de estar estudiando o trabajando, pues tiene mucha utilidad.

¿Qué pasos seguir para ocultar tu actividad en WhatsApp Web?

La función no viene cargada en ningún sistema operativo, sino que es una extensión de Google Chrome, misma que te permite ocultar tu actividad en la red social.

Se tiene que descargar la extensión WAIncognito; ya instalada se tiene que cerrar la sesión de WhatsApp Web y volver a escanear el código QR.

Una vez hecho esto, se podrá instalar el modo incógnito por medio de la extensión, misma que te saldrá en la parte superior del navegador.

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Ahora ya tienes una nueva forma de cuidar tu privacidad, usando las herramientas que nos brinda la tecnología.

