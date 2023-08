Se lanzan en contra de la Banda MS por su nueva canción con Yahritza y su Esencia

En el mundo de la música y las redes sociales, las palabras pueden tener un impacto profundo y duradero. Tal es el caso de la agrupación musical Yahritza y su Esencia, cuyas recientes declaraciones han generado una ola de indignación y rechazo entre los cibernautas que los habían recibido previamente con entusiasmo.

La polémica se desató cuando los integrantes de esta banda, compuesta por tres hermanos, expresaron opiniones controvertidas sobre el país y su rica gastronomía. Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata por parte de los usuarios de las redes sociales, quienes les instaron a dejar de “colgarse de México” y a respetar la cultura.

Yahritza y su Esencia piden perdón

Reconociendo el impacto negativo de sus palabras, Yahritza y su Esencia emitieron una disculpa pública, tratando de calmar las aguas y recuperar la confianza de sus seguidores. A pesar de sus intentos por enmendar la situación, cada publicación que realizan en sus redes sociales continúa recibiendo una lluvia de insultos y rechazo por parte de los usuarios, quienes no han olvidado fácilmente sus comentarios despectivos.

Tunden a la Banda MS por su colaboración con Yahritza y su Esencia

Sin embargo, la controversia no se detiene ahí, ya que ahora es la renombrada Banda MS la que se encuentra bajo el escrutinio de los internautas. La agrupación, reconocida por su música popular y su éxito en la industria, ha lanzado un adelanto de su próxima canción titulada “Quédate conmigo”, en colaboración con Yahritza y su Esencia.

El anuncio no ha sido bien recibido por los seguidores de la banda, quienes han inundado las redes sociales de la Banda MS con cientos de comentarios negativos, expresando su descontento por la asociación con una agrupación que ha causado tanta indignación.

“Que estas queriendo decir MS, que quieres que también te cancelen por apoyarla?”, “No le gusta México, pero si hacer lana con su música regional.... Que poca m**" y “Como dice la canción, ‘En tu perra vida’ vuelvan a mencionar a México, ya no van a tragar a costillas de la música mexicana. Quédense en Washington y no vuelvan en México no los necesitamos”, fueron algunos de los comentarios que inundaron el anuncio de la canción de la Banda MS con Yahritza y su Esencia.