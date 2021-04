Enrique Guzmán: ¿Cómo reaccionó Michelle Salas a las acusaciones de abuso sexual de Frida Sofía?

Los nombres de Frida Sofía y Enrique Guzmán se volvieron tendencia en todas las redes sociales tras enfrentar una de las polémicas más grandes en lo que va de 2021.

Y es que Frida Sofía confesó que fue agredida sexualmente por su abuelo a la edad de 5 años.

Las declaraciones de la joven influencer causaron todo tipo de reacciones en las redes sociales, pues internautas no dieron crédito a lo sucedido.

Además, Enrique Guzmán se presentó en nuestro foro de Ventaneando para desmentir que abusó sexualmente de su nieta.

“En mi put… vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. No la he tocado nunca en mi vida, de la cintura, ni de la mano, ni darle un beso en un cachete. Nunca la he buscado con mis manos, la veo con mis ojos nada más”, expresó el cantante, de 78 años, al borde de las lágrimas.

Por su parte, otros miembros de la Dinastía Pinal también expresaron su molestia ante las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán. Tal fue el caso de Luis Enrique Guzmán, quien se dijo enojado y decepcionado de su sobrina.

Programa del 8 de abril 2021 | ¡Enrique Guzmán reacciona a la acusación de abuso de su nieta Frida Sofía!

¿Michelle Salas reacciona con contundente mensaje a Frida Sofía?

La reacción de Michelle Salas, sobrina de Frida Sofía, fue una de las más comentadas el día de ayer. Y es que, la joven influencer, lanzó un mensaje en Instagram que dejó pensando a sus 1.3 millones de seguidores.

La hija de Luis Miguel tenía planes de realizar un live recomendando productos de belleza; sin embargo, sus planes se vieron arruinados por un “día agotador”.

Para los que me preguntaron hoy: sé que les prometí ayer que les compartiría algunos de mis productos nuevos favoritos, pero tengo que ser honesta. Hoy ha sido un día muy largo y sinceramente demasiado agotador. Tanto físicamente como mentalmente, no tenía muchas ganas de hablar de nada y mucho menos de cremas

El mensaje de Michelle Salas causó revuelo entre múltiples admiradores, quienes inmediatamente le preguntaron si su mal día estuvo relacionado a Frida Sofía.

La artista no respondió más a la polémica; sin embargo, compartió que cerró la noche con un buen libro y una copa de vino.

