EXCLUSIVA: Enrique Guzmán revela que está muy preocupado por el futuro del pequeño Apolo

Enrique Guzmán se encuentra atravesando un momento complicado debido a la demanda de paternidad interpuesta por su hijo Luis Enrique Guzmán , quien busca demostrar que Apolo no es su hijo biológico.

Enrique Guzmán rompe el silencio sobre el futuro del pequeño Apolo

En una entrevista exclusiva para Ventaneando, el intérprete de “Tu Cabeza En Mi Hombro” expresó su profunda preocupación por el bienestar del pequeño y las consecuencias legales que esta situación podría acarrear.

“Eso me tiene muy preocupado. No sé qué hacer”, confesó Guzmán, quien aseguró que mantendrá una actitud de apoyo ante cualquier decisión que tome su hijo; sin embargo, destacó que al perder la paternidad legal, Luis Enrique también perdería una serie de derechos sobre Apolo, lo que pone en duda el futuro del niño: ”Y eso me tiene muy preocupado. Pero finalmente, si él decide lo que decida, yo lo apoyo”, enfatizó.

¿Qué dijo Enrique Guzman sobre la salud de Alejandra Guzmán?

Por otro lado, el cantante también brindó detalles sobre el estado de salud de su hija Alejandra Guzmán, quien sufrió una aparatosa caída en el aeropuerto de la Ciudad de México. En este sentido, Guzmán aseguró que su hija no se encontraba bajo los efectos del alcohol, como se especuló en algunos medios, sino que su caída se debió a las lesiones preexistentes en sus caderas.

Estuve, vi el video. Normalmente las líneas aéreas no te permiten subir si es que has tomado, no te permiten volar así que no estaba así. Hablé con ella y vi la radiografía hoy de lo que se torció el pie; además ella tiene las dos caderas nuevas de ese de titanio, entonces es muy difícil levantarse. Por eso la ayudaron, pero la ayudaron porque las caderas no le responden igual, pero no estaba de mucho menos bebida.

Enrique Guzmán desmiente las acusaciones de abuso sexual

Finalmente, Enrique Guzmán desmintió las acusaciones de abuso sexual realizadas por Frida Sofia, asegurando que ni él ni su equipo legal han recibido alguna notificación formal sobre una demanda: ”Sé que estuvo aquí. No sé, según mis abogados que están, normalmente no están sobre eso, no tienen nada así sobre alguna demanda hecha por ello”, afirmó.