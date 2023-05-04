Yordi nos contó que renunció varias veces a “Otro Rollo”. ¿Por qué?

Estoy especialmente emocionada, porque frente a mí, está uno de los hombres que más ha dado al medio de la comunicación, del entretenimiento en este país.

Cómo es posible que de pronto, tú tomas la decisión de verter toda tu creatividad en un programa que tú hiciste que nosotros viéramos la tele, me refiero a ‘Otro Rollo’.

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Otro Rollo, lo inventamos Adal Ramones, Lalo Suárez y yo, mientras viajábamos a Europa y regresamos con mucha ilusión a ofrecerlo

¿Por qué terminó ‘Otro Rollo’?

Oye es cierto que ustedes tomaron la decisión de terminarlo.

Sí, nosotros habíamos renunciado tres veces al programa

Y, por qué habían renunciado.

Porque físicamente ya no podíamos, especialmente Adal y yo, ya no podíamos, porque era mucho, no solo salíamos a cuadro, sino que el programa era los martes a las 9 de la noche, duraba en cuatro y cinco horas en vivo, tú sabes lo que es eso. Porque, además, ni vacaciones nos dejaron tener, no nos dejaron renunciar dos o tres veces, hasta que la tercera o cuarta nos dieron la opción de ‘ok, descansen’

Yo cuando acabó ‘Otro Rollo, yo un año y medio había hablado con Adal, de que yo quería hacer mi programa, yo en individual, porque a mí me pasó algo bien chistoso, sale un día en el periódico Reforma, los 20 conductores mejores de México. Yo muy emocionado me fui a mi casa, leí, pero lo que sí recuerdo, es que no estaba yo en ninguno de los 20, entonces ahí me di cuenta de que yo seguía siendo para todo mundo Yordi, el de Adal y, entonces a mí me dieron muchas ganas de ser Yordi

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Incluso, comentaban ahí que eras el patiño de Adal.

Claro, me decían que era al patiño, al principio lo negaba, me enojaba y hasta que un día leí lo que era patiño, pasó esto del periódico ‘Pues quizás sí me estoy comportando como tal y necesito seguir creciendo’, pero lo más difícil era vivir a la sombra de Adal, porque Adal es un hombre muy talentoso, extremadamente talentoso y además era, quien originalmente había hecho la idea del programa y tenía la idea de hacer un top show, entonces nunca hubo una duda de que él iba a ser conductor principal, de hecho yo entré a cuadro, porque Adal me insistió

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