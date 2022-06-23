Lucía Méndez alzó la voz contra la ANDA por la situación de Salvador Pineda.

Lucía Méndez, alzó la voz en contra de la actual administración de la Asociación Nacional de Actores, por no apoyar como se lo merece al actor Salvador Pineda, ahora que se encuentra convaleciente después de sufrir una operación por fractura de cadera.

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¿Qué pasa con la ANDA?, ¿Qué es lo que realmente pasa con la ANDA?, ¿Por qué no apoyan a Salvador Pineda?, ¿Por qué han acabado con la ANDA de esa manera?, sí es nuestro sindicato, si hemos luchado todos para pagar cuotas

Antes, después, hoy, mañana; todos hemos trabajado muchísimo para tener la ANDA, Salvador Pineda debería de estar atendido por la ANDA, porque es un gran actor, ha dado mucho a México y, si en este momento él se encuentra en una situación difícil, yo creo que más que nunca la ANDA debe responder

Sobre los rumores que afirman que durante un tiempo Salvador Pineda no pagó cuotas, Lucía Méndez respondió lo siguiente:

No pago cuotas. Pues, la verdad, yo creo que cuando una persona está tan grave, si no pago cuotas hay que pensarlo, no. Hay que pensarlo como se comportan o en qué ayuda la ANDA. Yo lo estimo, lo quiero y vamos a ver qué podemos hacer por él, definitivamente

Sí me dicen a que cuenta pongo, yo pongo dinero. No, precisamente, tampoco soy multimillonaria, pero si le podría una buena cantidad

Lucía Méndez habló sobre la posibilidad de que Laura Zapata esté al frente de la ANDA.

Sobre la posibilidad de que sea Laura Zapata, la próxima secretaria general del Sindicato de actores, la Méndez no pudo ocultar su rechazo en contra de esta, ¿será que terminaron mal luego de compartir créditos en un reality show, próximo a estrenarse?

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