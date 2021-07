Eric del Castillo reaparece con fuertes lesiones tras salir del hospital.

Eric del Castillo rompió el silencio a su salida de un hospital al sur de la Ciudad de México. Y es que, el actor, fue llevado a la sala de urgencias tras caer de las escaleras en la casa de su hija Verónica.

Eric del Castillo ha enfrentado otros problemas de salud

Afortunadamente, Don Enrique se dijo en buen estado de salud y con muchas ganas de mantener reposo en su casa: “Fue una fisión de un huesito, me abrí la frente, ya me operaron y me cosieron”, expresó para los medios de comunicación.

El querido histrión se tropezó en las escaleras, pero fue trasladado al nosocomio de inmediato. “Fui a visitar a mi hija Verónica, no vi un escalón y caí encima de otro escalón. Lo que me apena es que mi mujer se espante”, expresó.

La familia de Eric del Castillo está enterada de lo sucedido y feliz por la recuperación. “Kate sabe, pero ya me vio y ya está tranquila, ya hablé con ella”, confesó sobre su hija y protagonista de La Reina del Sur.

Eric del Castillo habló con Silvia Pinal en el hospital

Don Eric del Castillo no fue el único que ingresó al hospital en los últimos días, pues la primera actriz Silvia Pinal fue llevada al nosocomio debido a chequeos médicos.

Fue en el hospital al sur de la Ciudad de México, donde el artista guanajuatense tuvo la oportunidad de compartir palabras con doña Doña Silvia.

“Está muy tranquilita, estuvimos platicando un ratito. Cuando uno está malito, lo que menos quiere es tener visitas, estuve un ratito, solo como 10 minutos”, confesó sobre su encuentro con la mamá de Alejandra Guzmán.

Verónica, hija de Eric del Castillo, tampoco se salvó de los cuestionamientos de la prensa, pero compartió que su papá y mamá están en buen estado de salud.

“Yo tengo una infección en la garganta y tuve una revisión. Mis papás ya están muy bien todos”, concluyó para los reporteros que esperaron afuera del hospital.

