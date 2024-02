Eric del Castillo entre la espada y la pared por culpa de sus hijas

Don Eric del Castillo hace frente a la polémica surgida luego de que su hija, Verónica del Castillo, fuera captada en una corrida de toros en la Plaza México mientras que su otra hija, Kate del Castillo, reprobaba la fiesta brava.

¿Qué dijo Eric del Castillo?

El famoso actor declaró a los medios, entre ellos Ventaneando que “estoy entre la espada y la pared. Son mis dos hijas, las amo igual pero piensan diferente y yo estoy en medio, crucificado, pero dice un dicho: ‘Cuando dos mulas se encuentran nomás las patadas se oyen’, y ni modo, yo nada más veo”.

“Kate es una persona muy especial en su forma de pensar, es muy determinante, tiene ideas muy firmes pero todas son nobles, entonces me siento muy orgulloso de ella como de mi hija Verónica que hace unas cosas admirables, ayuda, presta atención, en fin, estoy muy orgulloso de mi familia”, recalcó Eric del Castillo.

¿Cómo se encuentra de salud Kate del Castillo? En otros temas, la familia Del Castillo nos puso al tanto de la salud de Kate pues hace unos días reveló que padecía vértigo.

“Tuvo 15 días de vértigo y todo es por culpa de ella, es muy aventada, hace cosas y se lastimó la quijada y le molestaba un nervio que iba al oído, pero afortunadamente ya está bien, bendito sea Dios y ya está trabajando”, agregó Eric del Castillo.

Por su parte, Verónica del Castillo, su hermana, señaló que “está mejor, ha presentado una gran mejoría pero todavía tiene el vértigo, pero no hace caso, no me escucha, no nada”. Cabe mencionar que Verónica del Castillo viajará a Atlanta para ofrecer sus conferencias.

“Tengo un viaje a Atlanta para dar mis conferencias para el Foro Económico de Mujeres y pues seguimos haciendo este tour con ‘Neuro Abundancia’, mi taller”, finalizó.