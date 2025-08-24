Descubre cómo consultar quién ve mis compartidos en Tiktok

Tiktok en los últimos meses ha implementado varias actualizaciones en el sistema, permitiendo que los usuarios puedan disfrutar de la app al máximo. Desde hace algún tiempo, se cuenta con la sección de los “compartidos”, sección abierta para que todos los puedan abrir.

Recientemente, dentro de sus modificaciones, es posible consultar quiénes vieron dicha sección. Para que lo puedas identificar, te compartiremos cómo puedes verificar dicha información, un tip de tecnología que no debes dejar pasar.

Calcetines, malos olores... ¿y qué más? ¿Qué situaciones ‘apagan el fuego’? ¡Checa lo que le contaron a Vanessa Claudio! TV Azteca [VIDEO] En el Consultorio Extremo de Vanessa Claudio, los conductores de Al Extremo confesaron qué situaciones les ‘apagan el fuego’. ¡Imperdible lo de Alex Garza!

¿Cómo puedo consultarlo quién ve mi TikTok?

La realidad es que es muy fácil poder consultar quién vio tus videos de la sección de “Compartidos” en tiktok. El proceso es muy sencillo y no requiere de pasos muy laboriosos, solamente haz lo siguiente:

Entra a tu perfil. Entra a la sección de “Nuevos seguidores” En la zona inferior se desplegará una lista de “cuentas recomendadas”. Debajo de los nombres de los usuarios, vendrá acompañado con la frase “Ha visto los videos que compartiste”

En algunos casos, incluso se menciona que cuando tengas videos y veas a las personas que le dieron “me gusta” a tu contenido, aparecerá la misma frase en los usuarios que han ingresado al perfil y entrado a los videos de la sección de “Compartidos”.

Es un tip de tecnología que se debe considerar, en especial, si eres alguien que entra a ver los perfiles de los demás por el chisme. Ten cuidado al momento de entrar, ya que Tiktok se encargará de notificar a los usuarios quién entró para ver su contenido.

¿Puedo ocultar la sección de compartidos en TikTok?

Aunque es una sección abierta para que todos puedan ver qué videos compartes, la app cuenta con una opción para ocultarlos, evitando que las personas los puedan ver. Solamente realiza los siguientes puntos:

Ingresa a las 3 líneas horizontales que hay en tu perfil, se encuentra en la parte superior derecha. Selecciona la opción de “Ajustes y privacidad”. Da clic en “privacidad”, y selecciona en la alternativa de “Cuenta privada.”

Después, dirígete a notificaciones, para seleccionar el apartado de “publicaciones compartidas” para desactivar. Un tip de tecnología que te será de gran ayuda.