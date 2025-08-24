Así olvida Laura Flores su relación con Lalo Salazar

Laura Flores, en la última semana, se encontró en el ojo del huracán, después de que se difundieran los supuestos motivos que provocaron la ruptura de su relación con el periodista Lalo Salazar, noticia que se encargó de dominar notablemente la web.

Es así que la reconocida actriz, dejó en claro lo que está haciendo para olvidar todo lo sucedido. Para que sepas más al respecto, te detallaremos toda la información que se conoce sobre los hechos.

Mi marido me mandó a la cama de otro | Programa al Límite 23 de agosto 2025 [VIDEO] Ximena asegura que su esposo la obliga a tener relaciones con personas que ella no quiere, entre ellos con su jefe, para salvar el trabajo de su marido.

¿Qué pasó con la relación de Laura Flores y Lalo Salazar?

En los últimos días, se divulgó en la web, que Laura Flores, en su relación con Lalo Salazar, terminó porque la actriz lo quería llevar al altar, o porque durante una discusión le había realizado ciertas amenazas. Ideas que le estaban dando la vuelta a todo el internet.

Pero en declaraciones recientes, la reconocida actriz mencionó que fueron noticias falsas, que solamente buscaban manchar la imágen de la celebridad. Recalcando que antes de ser novia del periodista, ella ya le había comentado que no tenía planes de casarse, dejando en claro que todo lo que se comentó que era falso.

¿Qué dijo Laura Flores sobre su ruptura con Lalo Salazar?

Laura Flores, desde la ruptura de su relación con Lalo Salazar desde junio, ha explicado que se encuentra en un proceso de “desintoxicación”, que ha sido difícil de sobrellevar, pero que le permitirá sanar sus heridas internas.

Además, en redes sociales se le ha visto muy activa, viajando con su familia y trabajando en una producción teatral. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, cuando ha sido abordada por la prensa, ha solicitado que ya no se le sea cuestionada sobre el tema. También recalcó que por el momento no desea saber nada sobre romances.

Una noticia que sorprendió a todos. Por ahora, la actriz se mantiene en constante movimiento actoral y compartiendo grandes momentos con sus familiares. Por ahora hay que esperar las nuevas declaraciones que se proporcionen a los medios de comunicación.