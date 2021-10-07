Laura Núñez reacciona a la infidelidad de Sara Salazar a José José.

La eterna amiga y asistente de José José, Laura Núñez, lamenta que Cuauhtémoc Sánchez no le haya dicho a 'El Príncipe de la Canción' que su esposa Sara Salazar le estaba siendo infiel mientras él grababa en México una telenovela.

Supe que le prestó un carro, solo eso. Él es el que tiene que hablar y desmenuzar los pormenores de esa escena

Laura Núñez aseguró que si ella hubiera sido testigo de la deslealtad de la cubana a José José, ella hubiera actuado diferente.

Yo quiero mucho a Cuauhtémoc, pero yo escuché que le preguntaron ¿qué había hecho? y dijo que nada. La señora Sarita no es una perita en dulce, todos lo tenemos claro

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Laura Núñez se reunió con fans de José José

Laura Núñez se reunió con los fans de José José en el homenaje que le rindieron el pasado fin de semana en la galería Milán, donde actualmente se exhibe una muestra de la obra discográfica del fallecido intérprete mexicano.

Uno siempre vivió y disfrutó del legado del señor, cada cosa que él hacía, hacía partícipe a su público, entonces cómo no vamos a estar hoy aquí...

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