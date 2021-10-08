Hospitalizan a Napoleón para una operación de emergencia. (VIDEO)
El cantante entró al quirófano para una cirugía menor por un pequeño accidente por practicar deporte.
Napoléon subió un video a sus redes sociales para informar que sería intervenido quirúrgicamente de emergencia en el hospital.
Fue a través de su cuenta de Instagram, donde el cantante mexicano anunció por sí mismo la noticia para no generar otro tipo de rumores respecto a su estado de salud.
Hola, ¿cómo están? Soy su amigo y servidor, como siempre, José Napoleón. Quiero compartirles que en una hora más o menos estaré entrando a la sala de cirugía
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Napoleón sufrió una rotura de hombro
En su comunicado visual, Napoleón dijo que sufrió un accidente porque es una persona que siempre ha gustado de practicar deporte, pues desde hace mucho tiempo se lo ha hecho saber a sus fieles seguidores.
Sufrí una rotura en mi hombro, así que se los digo yo para que no se distorsionen las cosas. Quiero ser yo, seguir siendo amigo de todos ustedes y compartirlo con todos. Que estén muy bien, hasta luego
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