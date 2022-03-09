Erik Rubín muestra su apoyo a Sasha Sokol tras denunciar abuso.
El cantante Erik Rubín habló del comunicado que lanzó Sasha Sokol sobre su abuso por parte del productor Luis de Llano.
Erik Rubín muestra su total apoyo a Sasha Sokol, luego de la denuncia pública que la cantante lanzó en contra de Luis de Llano, a quien acusa de haber abusado de ella cuando sostuvieron una relación y ella era menor de edad.
Erik habló a su llegada al programa regiomontano Cada Mañana que conduce Antonella Michelena.
Sasha es mi hermana y yo la apoyo en todo. Ella sabe que cuenta conmigo en todo, y sí, ahí estoy para ella
Te puede interesar: Julión Álvarez celebra 15 años de carrera con emotiva misa.
Erik confesó haberse enterado del abuso que sufrió su colega y amiga siendo ya un adulto, pero lo hizo por un tercero y no por ella.
Yo en esa época la verdad es que estaba muy chico. Yo andaba con mi mundo y eso fue algo de lo que me enteré a través de los años, ya más grande
Claro que te toma por sorpresa. Ella no me comentó nada. Es algo que no recuerdo cómo fue que me enteré, pero a mí no me gustaría meterme en más opiniones
El intérprete de Princesa Tibetana reiteró su apoyo a la cantante, quien se convirtió en una hermana durante su paso por Timbiriche.
Lo único que quiero decir es que es mi hermana y yo la apoyo; ahí estoy para ella
Erik Rubín no quiere que sus hijas vivan una historia como la de Sasha Sokol
Al aire, Erik reiteró su postura, pero habló de cómo alerta a sus hijas Mía y Nina para que no vivan algo similar.
“Con información, con cercanía… yo tengo una gran comunicación con ellas, estamos llevando el día a día. Tengo la fortuna de que mis hijas me cuentan todo; me siento muy afortunado por eso”, concluyó.
También te puede interesar: Alex Tienda revela su experiencia de estar en Ucrania en plena guerra.