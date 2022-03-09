Erik Rubín muestra su apoyo a Sasha Sokol tras denunciar abuso.

Erik Rubín muestra su total apoyo a Sasha Sokol, luego de la denuncia pública que la cantante lanzó en contra de Luis de Llano, a quien acusa de haber abusado de ella cuando sostuvieron una relación y ella era menor de edad.

Erik habló a su llegada al programa regiomontano Cada Mañana que conduce Antonella Michelena.

Sasha es mi hermana y yo la apoyo en todo. Ella sabe que cuenta conmigo en todo, y sí, ahí estoy para ella

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Erik confesó haberse enterado del abuso que sufrió su colega y amiga siendo ya un adulto, pero lo hizo por un tercero y no por ella.

Yo en esa época la verdad es que estaba muy chico. Yo andaba con mi mundo y eso fue algo de lo que me enteré a través de los años, ya más grande

Claro que te toma por sorpresa. Ella no me comentó nada. Es algo que no recuerdo cómo fue que me enteré, pero a mí no me gustaría meterme en más opiniones

El intérprete de Princesa Tibetana reiteró su apoyo a la cantante, quien se convirtió en una hermana durante su paso por Timbiriche.

Lo único que quiero decir es que es mi hermana y yo la apoyo; ahí estoy para ella

Erik Rubín no quiere que sus hijas vivan una historia como la de Sasha Sokol

Al aire, Erik reiteró su postura, pero habló de cómo alerta a sus hijas Mía y Nina para que no vivan algo similar.

“Con información, con cercanía… yo tengo una gran comunicación con ellas, estamos llevando el día a día. Tengo la fortuna de que mis hijas me cuentan todo; me siento muy afortunado por eso”, concluyó.

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