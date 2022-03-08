Julión Álvarez celebra 15 años de carrera con emotiva misa.

Cual quinceañero y acompañado de su madre, la señora María Felicitas Montelongo y parte de su equipo de trabajo, Julión Álvarez celebró este lunes con una misa en la iglesia de Nuestra Señora de Covadonga en la Ciudad de México, sus primeros 15 años de carrera artística.

A pesar de todas las situaciones que nos han tocado en los últimos años… en los primeros fue tocar puertas que no se nos estaban dando

Me siento muy afortunado, muy bendecido por todo lo que me ha tocado vivir y lograr ahora que vivo la vida familiar con mis hijas y con mi esposa

Julión confesó que anhela volver a pisar los escenarios en la Unión Americana, a los que no ha vuelto debido a la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.

Los tiempos no están marcados, seguimos en espera de una resolución favorable porque no perdemos la fe

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Julión Álvarez se solidariza con Christian Nodal

Julión aprovechó para mandar un consejo a Christian Nodal por la batalla legal que enfrenta con la disquera Universal Music, pues él fue de los primeros artistas que apoyó al intérprete de Botella tras Botella en sus comienzos.

No puedo ponerme el chaleco de ser el padrino de Nodal. Yo soy el amigo del papá de Nodal... un día llega con Christian, me toca saludarlo y le digo: ‘Todo esto es temporal, que le eche muchas ganas y que Dios le regale muchos éxitos más’

Las cosas pasan por algo, a cada experiencia se le tiene que aprender… no nada más dejes todo en manos de los abogados, hay que aprender y hay que saberle

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