Erika Buenfil habla del fraude que le hicieron y con el que le robaron todos sus ahorros

Consuelo Duval no ha sido la única actriz que ha sido víctima de la delincuencia, pues recientemente Erika Buenfil habló sobre el fraude que sufrió hace años y por el que perdió todos sus ahorros.

Durante una entrevista en el podcast “Mi mejor error” de Dany Merlo, la actriz e influencer habló sobre el fraude que le hicieron, motivo por el que tuvo que vender sus cosas y pedir dinero prestado.

¿Cómo le hicieron el fraude? Uno de los momentos más complicados que ha vivido Erika Buenfil fue el fraude que le hicieron a su cuenta bancaria, pues de un momento a otro se quedó sin nada y la dejaron con tremenda deuda en sus tarjetas de crédito.

“Acababa de terminar un proyecto, me levanto una mañana, me voy a comprar unos zapatos, me dicen cuestan 3 mil y veo que en mi cuenta tenía una cantidad de dinero buena que había entrado. (Al) Día siguiente la cuenta de banco vacía, me habían hecho un fraude y yo ya no tenía trabajo, ni contrato ni nada y fue horrible, con un hijo y a pedir prestado”, relató.

¿Erika Buenfil no tenía ni para comer?

Sabedora de que lo más importante en la vida no es el dinero, Erika Buenfil se dio cuenta de lo necesario que es pues no tenía ni para comprar pan. Para amortiguar la situación, la actriz tuvo que vender sus joyas de oro, sus autos y pedir dinero prestado. Afortunadamente una de sus amigas le ayudó económicamente.

¿Quién la defraudó? La actriz señaló que la responsable del fraude fue una mujer del banco que le llevaba sus cuentas bancarias, ya que después de robarle, desapareció. Al final, lo único que logró recuperar fueron 50 mil pesos; sin embargo, señaló que no fue fácil porque su cuenta de banco se encontraba intervenida.

“Corrí al banco, peleaba, gritaba, la persona que me había hecho el fraude desapareció. Fue una chava del banco, las clásicas que llevan tus cuentas, hizo un fraude horrible que se transfiere con mis tarjetas de crédito, entonces mis tarjetas quedan congeladas completamente… No recupere más que 50 mil pesos, pero un señor del banco me abrió una cuenta nueva con un saldo pequeño para por lo menos salir”, añadió.

En aquel entonces, Nicolás, su hijo, todavía era pequeño, por lo que fue sumamente complicado solventar esa situación, pues no tenía ni para celebrarle su cumpleaños o llevarlo a comer.