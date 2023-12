Ernesto D’Alessio asegura que está abierto al amor tras su separación

Por primera vez en muchos años, Lupita D’Alessio celebrará con sus hijos sus fiestas navideñas, según confirmó su hijo Ernesto D’Alessio. A su llegada a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde ambos se presentaron el pasado fin de semana.

¿Qué dijo Ernesto D’Alessio?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Ernesto D’Alessio comentó que “mis hermanos y yo vamos a estar con mi madre en Cancún, ahí la vamos a pasar. Hace mucho tiempo que no estamos los cuatro juntos, entonces es algo que decidimos hace algunos meses, allá vamos a estar con ella en Navidad”.

“Año Nuevo como muchas familias, ya cada quien toma su rumbo. Yo es muy probable que haga una viaje solo con algunos amigos, lo más seguro es que la pase en Colombia”, agregó el hijo de Lupita D’Alessio.

¿Está abierto al amor Ernesto D’Alessio? Por cierto, Ernesto D’Alessio confesó que, tras su divorcio de Charito Ruiz, está listo de nueva cuenta para encontrar el amor, aunque espera que se dé de manera espontánea.

“El amor es algo espontáneo, los sabes, no es una cosa que tú dices ‘ay, yo me voy a enamorar de ella, aunque podríamos, ¿no?’”, añadió y le pidió a una de sus fans que se acercara para abrazarla. Así mismo, bromeó con que era su novia ya que cada semana le inventan una nueva.

¿Cómo reaccionó Lupita D’Alessio?

A diferencia de su hijo Ernesto D’Alessio, Lupita fue más escueta en sus respuestas al toparse con nuestra cámara. “Hola, (estoy) bien, gracias. Ya me voy, ya me voy, (Me siento) Feliz de la vida”.

Durante el show, madre e hijo deleitaron a los asistentes al palenque de la Feria de Chiapas, donde cantaron los mejores éxito de la también conocida como ‘La leona dormida’.

