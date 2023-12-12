Leonardo García demandó a su primer abogado tras desalojo de su departamento

Leonardo García y su abogado, Santiago Navarro, acudieron este lunes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a denunciar a José Luis Guerrero, quien en un inicio era abogado del actor, en el pleito con la inmobiliaria Guillén Rivera que lo desalojó del departamento que adquirió hace más de cinco años en Polanco.

¿Qué dijo el abogado de Leonardo García?

El abogado Santiago Navarro declaró que “hoy ya se presentó la denuncia por escrito, aquí está. Es la denuncia en contra de las personas que venían representando al señor Leonardo y que no realizaron su trabajo de manera adecuada y es por eso que está esta consecuencia”.

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“Hemos exhibido las copias del expediente civil, donde se aprecia la mala práctica que realizó el abogado en aquel momento. En el juzgado se cuenta con la información, que son las transferencias que realizó el señor Leonardo de su cuenta a la cuenta de la inmobiliaria y todas las periciales que fueron ofrecidas de manera inadecuada y que trajo como consecuencia que sacaran al señor Leonardo García de su casa”.

“Todavía hay posibilidades de que recupere una parte de lo que se ha perdido y que se le repare el daño al señor Leonardo”, añadió.

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¿Cuál fue la reacción de Leonardo García? El actor declaró que “supuestamente es el adeudo de las rentas que ellos ponen, yo no hice un contrato de renta, yo fui a comprar algo. Ya estoy viendo todas las cosas mal hechas que se hicieron”.

¿La inmobiliaria está enfrentando un proceso penal?

Según el abogado Santiago Navarro, la inmobiliaria enfrenta una denuncia penal, radicada en los juzgados del Reclusorio Norte. “La inmobiliaria ya está viviendo un proceso penal en su contra en el Reclusorio Norte, donde ya nos estamos apersonando para que en días próximos podamos dar información en relación a ese tema”.

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¿Ya se reunió con Daniela Parra?

Previo a estar en la Fiscalía, Leonardo García dijo que sí buscará a Daniela Parra, quien a través de un transmisión en vivo dijo que ella también fue desalojada de un departamento debido a la ineficiencia del abogado Guerrero.

“No, todavía no (hablo con ella) porque le pasó lo mismo con este abogado, qué casualidad que a ella también la desalojaron por la negligencia o por algo mal”, finalizó.