Ernesto D’Alessio rompe el silencio sobre su separación

En entrevista exclusiva con Ventaneando, desde Los Ángeles, California, donde este fin de semana se presentó junto a su madre Lupita D’Alessio con su ‘Gracias Tour’, Ernesto D’Alessio rompe silencio sobre su divorcio de Charito Fernández, madre de sus cuatro hijos, con quien estuvo casado 17 años y a quien muchos aseguran le fue infiel. Pero, ¿esto es cierto?

Una de las cosas que se dicen, es que yo tengo otra novia, eso es completamente falso, no pienso tenerla, es prácticamente imposible que yo me vuelva a casar, yo me casé una sola vez en mi vida, para siempre, ella va a ser la única esposa y en mi corazón sigo teniendo dueña

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¿Ya están separados de manera legal?

Sin embargo, la separación ya es definitiva, pues Ernesto y Charito ya firmaron su divorcio.

Sí, estamos divorciados, tuvo que haber un convenio, donde llegamos a acuerdos, etc. Ella y yo, nos seguimos comunicando y no seguimos al pie de la letra el convenio, la parte que me corresponde a mí, sí, sin duda alguna, pero estas cosas de visitas, de convivencias; o sea yo tengo la confianza de hablarle a ella y decirle ‘quiero ver a mis hijos’ y ella ‘claro que sí, pasa por ellos’

Y aunque asegura que todo se ha dado en buenos términos, Ernesto admite que pasa por uno de los momentos más complicados de su vida.

A veces estoy bien, a veces no estoy bien, es así, es un proceso, pero no tengo más que gratitud hacia ella, es la mujer con la que viví los días más felices de mi vida, es una bellísima mujer, es una mamá extraordinaria. Tú crees que se borran 17 años de un día para otro, solamente porque firmas algo, o sea lo que hay aquí se borró, lo que hay aquí, no hay tinta

¿Cómo va a revelar los detalles de su separación?

Por último, Ernesto aseguró que próximamente lanzará música nueva en la cual, revelará entre otras cosas, la verdadera razón de su separación.

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