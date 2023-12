Hay ciertas instancias, donde el desconocimiento puede jugarnos en contra y desde esa premisa, es mejor tener toda la información disponible. Ahora bien, desde ese aspecto vamos a hablar sobre cuáles son los peores errores que debes evitar al pedir un crédito hipotecario.

Empecemos mencionando que, la compra de una casa o un departamento es un objeto difícil de comprar para la mayoría de las personas. Es un hecho inobjetable que es particularmente complejo adquirir un bien de esta índole, sin recurrir a un préstamos o crédito por parte de una institución bancaria o financiera.

Aprende a diferenciar monedas y billetes falsos. El experto dice cómo.

Te puede interesar: ¿Qué es el crédito ‘Equipa tu casa’ y cuáles son los requisitos para tramitarlo?

Para este caso, la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), publicó recientemente cuáles son los errores principales que cometen muchas personas al momento de solicitar un crédito hipotecario.

¿Cuáles son los peores errores que debes evitar al pedir un crédito hipotecario?

Primero que todo, no saber cómo se encuentra tu historial crediticio. Aquí las instituciones financieras tienden a investigar tu estado en esta rama y en caso de tener algún aspecto no agradable, no van a aprobar tu solicitud. Luego es necesario no comparar, con esto nos referimos a que no hace falta hacer una búsqueda o comparar entre distintas instituciones, pues lo importante es encontrar el crédito que tenga la tasa de interés más baja.

Después, no tener ahorrado al menos una parte del enganche del inmueble es un error común y aquí los conocedores afirman que es necesario contar con al menos el 10% del valor total de tu vivienda.

También te puede interesar: Infonavit: ¿Cuánto tiempo debo cotizar en el IMSS para que me den un crédito?

La Condusef, afirma que es valioso contar con al menos un 20 o 30% del costo absoluto. Después no debes aceptar más del 90% del valor del inmueble, pues la deuda con el correr de los años será bastante abultada como para luego pedir un crédito. Y finalmente, no haber calculado tu capacidad de pago. Aquí es valioso que lo que tengas que abonar de tu hipoteca no rebase al 30% de tus ingresos.