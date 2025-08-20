¿Cómo hacer tamales fácil y rápido? Receta casera con el método más sencillo

Los tamales son un platillo representativo de México y han estado presentes en la gastronomía desde la antigüedad, cuando incluso se creía que eran utilizados a modo de ofrenda para rituales y sacrificios. En la actualidad, aunque se acostumbra a comerlos en fechas especiales, lo cierto es que pueden hacerse de forma casera los 365 días, y no tienes que batallar tanto. Por eso, aquí te compartimos una receta rápida y fácil de hacer.

No necesitas ser un experto para prepararlos, pues existen técnicas bastante sencillas de seguir. Así, hasta los principiantes en la cocina podrán degustar de este exquisito alimento que se acompaña con un buen atole ¡Toma nota!

Canva Los tamales son un platillo muy representativo de la gastronomía mexicana

Ingredientes y preparación para una receta de tamales fácil y rápida, ¡perfectos para cualquier época del año!

Para la masa, necesitas:



1 kilo de harina de maíz.

400 gramos de manteca de cerdo a temperatura ambiente.

Un vaso de agua tibia.

Hojas de maíz previamente suavizadas.

Sal al gusto.

Para el relleno:



300 gramos de carne de puerco o pollo deshebrada (según tu gusto).

Salsa de tu preferencia, puede ser verde, roja o mole.

Preparación de la masa para tamales:



En un recipiente de buen tamaño, agrega la harina, una porción de la manteca y un chorrito de agua.

Comienza a batir de manera uniforme para que se incorporen los ingredientes.

Según la consistencia, añade el resto de la manteca y un tanto más de agua, buscando que quede consistencia entre suave y ligera que pueda manejarse con facilidad (pero no líquida).

Montaje de los tamales:



Una vez que pasaste las hojas de maíz por agua fría, sepáralas y déjalas escurrir.

Para cada pieza, toma una porción de masa del tamaño de una cuchara sopera y coloca en la hoja creando un pequeño cuenco con tus manos que la sostenga.

Agrega la salsa y la carne de tu elección, tratando de que sea generosa pero sin desbordarse.

Pon otra capa de masa y enrolla.

Coloca todos los tamales en una cacerola de vapor y deja en el fuego de 60 a 90 minutos. También puedes usar olla exprés o eléctrica por aproximadamente 45 minutos (según la cantidad).

Canva La receta de tamales puede hacerse para fechas especiales o para un antojito

¿Cómo hacer que los tamales queden más esponjosos? El secreto casero para una receta deliciosa

El truco para que los tamales adquieran una consistencia suave y esponjada al cocinarse, radica en la preparación de la masa. Esto ya que es el elemento principal de este platillo tradicional mexicano que es tan característico de la gastronomía nacional.

Un tip infalible está en mezclarla con movimientos firmes y rápidos, siempre procurando abarcar la preparación en su totalidad. Y para garantizar que ya está lista, en un vaso de cristal con agua a medio llenar, coloca un poco de la preparación; si flota y no se desintegra, ya es momento de empezar con el montaje; si se deshace y se va hacia el fondo, sigue batiendo y agrega un tanto más de harina.

Canva Contrario a lo que muchos piensan, la receta de tamales no es tan difícil de hacer

Para la parte de la cocción, puedes ayudarte poniendo bolsas de plástico en la parte superior de la vaporera. Esta técnica hará que se genere más calor y ayudará a que los tamales se cocinen a la perfección.

Otro detalle que debes considerar, según el sitio especializado en gastronomía Animal Gourmet, es blanquear la manteca; es decir, batirla junto con la masa hasta obtener una consistencia más esponjosa. Esto resulta útil en caso de que decidas usar este ingrediente. Además, recomiendan añadir polvo para hornear.