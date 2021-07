El polémico tema de los uniformes en la basura que tienen a México en la mira.

La Federación Mexicana de Softbol han dado mucho de qué hablar por ‘no sentir’ los colores nacionales y ¿olvidar? los uniformes en Tokio.

Luego de que las boxeadoras Brianda Tamara Cruz y Esmeralda Falcón denunciaron con fotos, a través de sus redes sociales, que el equipo de softbol nacional dejó en la basura los uniformes con los que representó a México mucho se ha dicho al respecto y hay varias voces que han opinado.

En entrevista para Marca Claro, el presidente de la Federación Mexicana de Softbol, Rolando Guerrero, respondió sobre la acusación: “Ellas están cuestionando, no sé por qué. No es lo mismo empacar un par de guantes que empacar todo el equipo que nosotros traemos, es demasiado. Traíamos doble careta, jugábamos con una roja y una blanca y eran tres catchers, traíamos los cascos, cada una traía sus uniformes de entrenamiento, de juego. Es sobrepeso y lo tiras a la basura. Me salieron, ahora sí que no sé cómo les llamen a los que están buscando cosas en la basura”.

“Nosotros, desde que íbamos, nos dijeron que eran dos maletas de 23 kilos. Desde que íbamos las maletas ya iban en 23 kilos […] Yo no sé por qué los mismos mexicanos nos queremos estar haciendo mala publicidad, yo amo a todos los deportes de México”, indicó Guerrero.

El federativo, además, señaló que los uniformes que se tiraron eran anteriores: “Ningún uniforme de competencia lo dejaron, hasta la gente los quiere comprar. Ésos ya tenían seis meses”.

“Dejaron hasta guantes de 200 dólares, tenían que hacer espacio en las maletas“, indicó el presidente de la Federación.

“Que no me digan que no se la partieron las muchachas. A lo mejor arriba del ring, ojalá y ganen y tengan el mismo alcance que tuvimos: 11 millones 890 mil vieron nuestra página, cuando no teníamos ni mil 500", detalló.

Cabe destacar que Brianda Tamara Cruz y Esmeralda Falcón publicaron en Twitter que las jugadoras de softbol femenil abandonaron sus uniformes :“Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas. Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente y hoy tristemente el equipo mexicano de softbol lo dejó en la basura”.

La publicación provocó indignación de las personas en redes sociales quienes criticaron el actuar de las jugadoras.

Por su parte, la Federación Mexicana de Softbol emitió un comunicado donde expresó: “Se iniciará una investigación a fondo para encontrar a los responsables de estos actos y se aplicarán las debidas sanciones, las cuales pueden derivar a que no vuelvan a representar a esta federación”.

