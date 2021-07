Naomi Osaka y Simon Biles ponen sobre la mesa el tema de la salud mental.

Las deportistas más aclamadas del momento han sido ‘cobijadas’ por sus fans tras reveladores mensajes sobre los demonios contra los que luchan.

Luego de que la mejor gimnasta del mundo, Simon Biles, se retiró de la competencia all around por equipos de Tokio 2020 debido a un tema de ansiedad, el nombre de Naomi Osaka también ha resonado y es que tamién ha vivido algo similar a la estadounidense.

“Desde que entro al tapiz, estoy sola con mi cabeza, tratando con demonios. Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi bienestar”, explicó la gimnasta al explicar su decisión.

Durante las calificaciones para el all around que se realizaron el domingo, Biles cometió varias equivocaciones que sorprendieron a quien la conoce, pues suele ser impecable, por lo que era evidente que algo pasaba con ella.

Biles había adelantado la presión que sentía y previo a sus competencias escribió en su cuenta personal de Instagram: “De verdad siento que llevo el peso del mundo en mis hombros algunas veces. Sé que me lo quito y hago ver que la presión no me afecta, pero vaya que a veces es difícil”.

Pese a su actuación, logró clasificarse para las seis finales en el programa en Tokio, el all around individual y por equipos, así como las cuatro finales de aparatos.

Sin embargo, el martes, Biles comenzó a competir, pero se notaba desconfiada, sobre todo, que no estaba disfrutando. Abandonó y luego regresó con su equipo, pero como reemplazo para las barras asimétricas, suelo y barra de equilibrio.

Posteriormente se dio a conocer que la estadounidense fue reemplazada durante la prueba de all around por equipos de Tokio “por razones médicas” y es duda para el resto del evento, según la Federación Estadounidense de Gimnasia.

“Al final del día, también somos humanas, tenemos que proteger la mente y nuestros cuerpos en lugar de simplemente salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos”, dijo Biles.

La gimnasta no fue la única, la japonesa Naomi Osaka, otra superestrella en los Juegos Olímpicos, fue derrotada en la tercera ronda del torneo de tenis individual femenino por una jugadora de un ranking mucho más bajo.

En meses anteriores Osaka, así como Simone Biles, había externado problemas de ansiedad cuando tuvo que retirarse del Abierto de Francia y renunciar a Wimbledon, dos de los cuatro Grand Slams del año, por lo que los Juegos Olímpicos significaron su reaparición en más de dos meses de ausencia.

La tenista, que es considerada una de las mejores del mundo, cedió ante la presión de ser local en los Juegos Olímpicos y quedó eliminada en octavos de final, tras perder ante la checa Marketa Vondrousova por 6-1 y 6-4.

La tenista japonesa aceptó que había “demasiada presión” sobre ella en estos Juegos al ser una de las principales deportistas del país anfitrión: “Quizá porque era mi primera participación en unos Juegos Olímpicos, pero ha sido demasiado para mí”.

Así como ellas, en Tokio 2020 nos hemos sorprendido con deportistas que eran candidatos a subir al podio. El estadounidense Nyjah Huston, uno de los de mayor prestigio en la novedosa disciplina de skateboarding, quedó en el séptimo lugar en la competencia del domingo y luego dijo en una publicación de Instagram que “nunca había sentido tanta presión”.

Tanto la declaración de Simon Biles como la de Naomi Osaka no sólo generaron preocupación entre sus seguidores, sino que fueron aplaudidas por hablar abiertamente sobre una de las enfermedades que más afectan a los deportistas a nivel mundial.