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FOTOS | Aprovecharon cada segundo en la Jaula de Escape Perfecto.

En la Jaula de Escape Perfecto se vivieron emociones al doble con la emotiva participación de Karla y Paola; volvieron a casa con miles de pesos en premios.

Por: Daniel Menes

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