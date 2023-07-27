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FOTOS | Dos tiernas parejas buscaron la gloria en Escape Perfecto

Cynthia y Miguel Ángel tuvieron una historia breve en la Jaula de Escape Perfecto, mientras que María y Carlos aprovecharon el gran premio de la caja mágica.

Por: Daniel Menes

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