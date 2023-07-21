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FOTOS | Volvieron a casa con dinero en efectivo de Escape Perfecto

La Jaula de Escape Perfecto no fue condescendiente con Isabel y Gilberto; Giselle y Rogelio ‘nos llenaron de miel’ y nos regalaron un escape inolvidable.

Por: Daniel Menes

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