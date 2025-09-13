inklusion logo Sitio accesible
Nota

Estos son los 3 pueblos mágicos de México que no puedes dejar de visitar

Viajar nos recarga de energías por lo que conectarse con nuevos lugares es ideal. Si piensas en hacerte una escapada pues en tu itinerario tienen que estar estos pueblos mágicos.

pueblos-mexico-turismo.png
pexels
Agustina Morán | Marktube
Viajar es una de las actividades más entretenidas y enriquecedoras que se pueden vivir. Al hacer un viaje pues recargamos energías y conocer pueblos que provocan felicidad. Los pueblos mágicos son la mejor opción.

Es por esto que te vamos a contar sobre los pueblos mágicos que debes visitar si o sí en México. Son lugares llenos de aventuras que no te arrepentirás de conocer en familia o con amigos.

¿Cuáles son los pueblos mágicos para viajar en México?

San Pedro Cholula, Puebla

Este es un pueblo hermoso que cuenta con una arquitectura llamativa, que se ha convertido en la más representativa de México. Un sitio para visitar allí y que es muy popular, es la Parroquia San Pedro.

Cholula tiene más de 100 iglesias por lo que es uno de los pueblos más visitados en México. Se puede explorar vestigios de la cultura cholulteca en las villas arqueológicas y apreciar la Gran Pirámide de Cholula que es impresionante.

Xilitla, San Luis Potosí

Acá nos encontramos con un pueblo para los que disfrutan de la aventura. Allí podrás realizar rafting, kayak y rappel. Podrás explorar el Sótano de las Golondrinas, las cascadas de Xilitla y el famoso castillo Surrealista de Edward James.

También encontrarás muchas opciones de hospedaje para cada bolsillo y gusto.

Taxco de Alarcón, Guerrero

Este es un pueblo conocido como La Capital de la Plata y es uno de los más populares de Guerrero. Puedes disfrutar del teleférico y las Pozas Azules de Atzala, donde se puede nadar en aguas turquesas.

Sin dudas no querrás irte de este pueblo de México sin haber visitado el famoso Cristo de Taxco, una monumental estatua que se encuentra en la cima del Cerro Atachi y tiene unos 5 metros de altura.

Estos pueblos son realmente sorprendentes por lo que tienes que visitarlos y conectar con la naturaleza como con la hermosa gente del lugar.

